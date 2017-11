Rothaarige Ladendiebin flüchtet ohne Beute

Als am späten Dienstagvormittag eine etwa 50-Jährige mit auffällig kurzen roten Haaren ein Schuhgeschäft am Wasserwerk in Haßfurt verließ, wurden bei ihr ein Paar Schuhe im Wert von beinahe 40 Euro festgestellt, die sie nicht bezahlt hatte. Sie ließ die Schuhe im Geschäft zurück und flüchtete in Richtung Innenstadt. pol