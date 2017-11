Das Rote Kreuz Haßberge hat die Leiter der Bereitschaften und für die Fachaufgaben bestellt. Das sind 27 Personalien, wie das Rote Kreuz mitteilte.

Die Arbeit der über 500 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge muss koordiniert werden. Die dafür verantwortlichen Leitungs- und Führungskräfte sind kürzlich in einer konstituierenden Sitzung in ihre Aufgaben berufen worden.

Stefan Funck, Kreisbereitschaftsleiter, und Brigitte Körpert, stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin des Kreisverbandes, haben die Verantwortung für derzeit 527 ehrenamtliche Helfer, die sich in zehn Bereitschaften mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern engagieren. Unterstützt werden sie von zehn Bereitschaftsleitern sowie Stellvertretern. Die Aufgaben der Bereitschaften erstrecken sich vom Sanitätsdienst über den Betreuungsdienst bis hin zum Bereich Technik und Sicherheit.



Viele Aufgaben

In der konstituierenden Sitzung im Rotkreuzhaus Haßfurt bestellte Stefan Funck 27 Frauen und Männer ins Amt des Bereitschaftsleiters oder des stellvertretenden Bereitschaftsleiters. Des Weiteren wurden die jeweiligen Fachdienstleiter und ihre Stellvertreter für die Fachdienste Betreuungsdienst, Sanitätsdienst, Rettungshundearbeit, Suchdienst und Kreisauskunftsbüro, Information und Kommunikation, Technik und Sicherheit sowie den Fachdienst CBRN(E) - einer speziell geschulten Facheinheit für chemisch-biologische-radioaktive-nukleare und explosive Stoffe - berufen. Zusammen mit der Kreisjugendwartin und dem Kreisbereitschaftsarzt bilden sie das Rot-Kreuz-Gremium des "Kreisausschusses der Bereitschaften" und lenken die Geschicke dieser n Gemeinschaft.

Folgende Leitungs- und Führungskräfte wurden bestellt: stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter und Fachdienstleiter Technik und Sicherheit: Dieter Kirstner, stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin: Brigitte Kirstner, Kreisbereitschaftsjugendwartin: Elena Krämer, stellvertretende Bereitschaftsleiterin Ebern: Daniela Schmidt, Bereitschaftsleiterin Haßfurt II: Gisela Kreh, stellvertretende Fachdienstleiterin Rettungshundearbeit: Brigitte Lutz, Bereitschaftsleiterin Untermerzbach: Anita Köhler, stellvertretende Fachdienstleiterin Betreuungsdienst: Christian Ulbrich, Katastrophenschutzbeauftragter und Fachdienstleiter CBRN(E): Wolfgang Zweverink, Bereitschaftsleiterin Hofheim/Königsberg: Anne Grimmer, stellvertretender Bereitschaftsleiter Untermerzbach: Ralf Hülbig, Fachdienstleiterin Rettungshundestaffel: Bianca Herz, stellvertretender Bereitschaftsleiter Eltmann: Michael Lindner, stellvertretender Bereitschaftsleiter Memmelsdorf: Alexander Toni, stellvertretender Fachdienstleiter CBRN(E) und Bereitschaftsleiter Haßfurt I: Ingo Stöhlein, stellvertretender Bereitschaftsleiter Ebern: Daniel Brunnhuber, Fachdienstleiter Sanitätsdienst und Bereitschaftsleiter Ebern: Rudi Hauck, stellvertretender Fachdienstleiter Information und Kommunikation: Christian Krämer, Bereitschaftsleiter Knetzgau: Kai Niedermeyer, Bereitschaftsleiter Zeil: Matthias Popp, stellvertretende Bereitschaftsleiter Hofheim/Königsberg: Manuela Bock und Cornelius Schmitt, stellvertretender Bereitschaftsleiter Knetzgau: Roland Höhn, Kreisbereitschaftsarzt: Alexander Zolp, Fachdienstleiter Betreuungsdienst: Gerd Finzel, stellvertretende Bereitschaftsleiterin Haßfurt I: Eva Burger, stellvertretende Bereitschaftsleiterin Haßfurt II: Elisabeth Feser, stellvertretende Bereitschaftsleiter für Zeil: Harald Krumpholz und Johannes Staab, stellvertretende Bereitschaftsleiterin Knetzgau: Pia Hellmuth, stellvertretender Bereitschaftsleiter: Christian Toni, stellvertretender Fachdienstleiter Technik und Sicherheit: Manuel Müller. red