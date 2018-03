Rote Ampel missachtet

Keine Verletzten, aber Sachschaden in Höhe von 2000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls vom Dienstag. eine 87-Jährige befuhr um 9.20 Uhr mit ihrem Pkw den rechten Fahrstreifen des Berliner Rings in Richtung Autobahn. An der Einmündung zur Forchheimer Straße missachtete sie das Rotlicht der Ampel und stieß mit dem Mercedes eines Mannes zusammen, der von der Forchheimer Straße auf den Berliner Ring abbiegen wollte. pol