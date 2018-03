Rotarier spenden 2000 Euro

Der Rotary-Club Höchstadt Aisch hatte am 28. Oktober zum Welt-Polio-Tag eine Spendenaktion gestartet. Einige Spenden gingen direkt auf das Spendenkonto. Die Sammelaktionen auf dem Berufsorientierungstag an der Ritter-von-Spix-Schule in Höchstadt, beim Weihnachtsmarkt an der Grundschule Süd und im Rotary-Club selbst brachten fast 1000 Euro. Die Höchstadter Rotarier verdoppelten den Betrag wie angekündigt und überwiesen 2000 Euro an den Rotary-Deutschland-Gemeindienst.

Präsident Stefan Nießen zeigte sich sehr erfreut über den Erfolg der Sammelaktion. Durch die Verdreifachung der Spendengelder durch die Bill-Gates-Stiftung kommen der Impfaktion gegen Kinderlähmung 6000 Euro zugute.

Gudrun Boss