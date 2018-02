Rotarier genossen großartige Gastfreundschaft bei der Raubkatze

Mit rund 50 Mitgliedern und einigen Austauschschülern weilte der Rotary Club Herzogenaurach zu einem Besuch in der Puma-Firmenzentrale. Matthias Bäumer, Geschäftsführer Puma Dach, hieß die Gäste willkommen und präsentierte im Anschluss Marke und Unternehmen. Helmut Fischer, Puma-Urgestein und Archivar, nahm die Herzogenauracher Rotarier dann mit auf einen spannenden Ausflug durch die fast 70-jährige Firmengeschichte und zeigte ihnen dabei auch historische Fotos und Produkte aus den verschiedenen Phasen des Unternehmens. Darunter befanden sich auch echte Schätze aus dem Firmenarchiv wie zum Beispiel Schuhe von Pelé, Maradona und Lothar Matthäus, das legendäre Zwei-Streifen-Trikot des niederländischen Kapitäns Johann Cruyff und ein Tennisschläger von Boris Becker. Puma-CEO Bjørn Gulden ließ es sich nicht nehmen, die Rotarier zu begrüßen und stand den Gästen für Fragen zur Verfügung. Nach einem gemeinsamen Abendessen in der Puma-Kantine folgte ein Rundgang durch die Firmenzentrale, bei dem sich die Rotarier auch über die Neubauten am Standort Herzogenaurach informierten.

Jean Karalis, Präsident des Rotary Clubs Herzogenaurach, bedankte sich in der Rudolf-Dassler-Halle bei den Gastgebern: "Die großartige Begrüßung zum Start auf der großen Videoleinwand hat sich auch im Verlauf des gesamten Abends fortgesetzt. Das ist Gastfreundschaft ,at its best' und nicht zuletzt der Beweis, dass die Passion und der Teamgeist im Hause Puma stimmt." red