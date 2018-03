Rotarier berichten Jugendlichen aus ihrer Berufspraxis

"Für welchen Beruf soll ich mich entscheiden?" ist eine Frage, die viele Jugendli-che umtreibt. Dabei hilft es, sich mit unterschiedlichen Menschen über ihren Beruf zu unterhalten. Im Rahmen der Ausbildungsbörse am Schulzentrum in Herzogenaurach hat der Rotary-Club Höchstadt wieder eine unabhängige Berufsberatung angeboten, denn die Mitglieder des Clubs decken ein großes Spekt-rum unterschiedlicher Berufsbilder ab wie Lehramt, Bankwesen, Marketing, medizinische Berufe, Apotheke, Chemie, Ingenieurberufe wie Elektrotechnik oder Maschinenbau, Berufsbilder bei Juristen oder Steuerberater. Mit der Erfahrung ihrer Berufspraxis gingen die Rotarier am Samstag auf die Fragen der Schüler ein und überlegten gemeinsam mit ihnen, welche Berufsziele besonders gut zu ihren Neigungen und Interessen passen. Apothekerin Adelinde Reinhard war in diesem Jahr besonders gefragt. Etwas Angst konnten die Rotarier den Jugendlichen auch nehmen, denn es gibt nicht nur einen einzigen richtigen Weg bei der Berufswahl: es gibt viele Berufe, die Spaß machen. red