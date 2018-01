Rosenmontagsparty in der Kulturfabrik

"Don Camillo und Beppone", die "Dorschn", "Jump 5" und die "Happy Dancers" geben Gas am Montag, 12. Februar, bei der Rosenmontagsparty in der Fortuna Kulturfabrik. Veranstalter sind das Team Riegler und der AC Höchstadt im ADAC. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits ab 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet im Zigarrenhaus Riegler, in der Sparkasse Höchstadt und bei Ford-Dresel statt. red