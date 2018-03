Rose-Zwillinge sammeln Titel

Es war wieder einmal sehr erfreulich, bei der oberfränkischen Hallen-Alternativ-Meisterschaft in der Frankenhalle Neustadt den Klassen U12/U10 und dem Bambini-Treffen der U8 zuzuschauen, mit welcher Begeisterung die Kinder ihre Wettkämpfe absolvierten.



Viele Mehrfachsieger

Der LAV Neustadt um "Vereinschef" Stefan Voigt bot mit einem 28-köpfigen Kampfrichter- und Helferteam ein tolles Ambiente. In den meisten Klassen gab es Mehrfachsieger. Die Kinder kamen vom LAV Neustadt (13 Teilnehmer), Spvg Ahorn (13), TV 48 Coburg (6), TSV Staffelstein, TSV Scheuerfeld (je 3), TV Strössendorf und TS Coburg (je 2). Vom Staffelsteiner Trio ragten die Zwillinge Leni und Luca Rose heraus. Leni gewann die Wettbewerbe der W10 über 30 m, 30 m Hürden, Weitsprung und Ballstoßen, Luca triumphierte über 30 m Hürden, im Weitsprung und Ballstoßen und wurde Vizemeister über 30 m. Anna Sophie Zahner gewann ihre erste Bronzemedaille im Ballstoßen.

In der M9 freute sich Ben Ruckdäschel vom TV 48 Coburg ebenfalls über vier Titel. red