Rosa Thron und Georg Höfner geehrt

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Soldatenkameradschaft Neuses im Gasthaus Richter stand die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Eingangs verdeutlichte Vorsitzender Günther Hanna den Zweck und die Aufgaben der Soldatenkameradschaften. Dies sei die Pflege und Förderung der Kameradschaft, das Eintreten für die Ehre und das Ansehen der deutschen Soldaten sowie die Pflege und der Schutz des Andenkens an die Gefallenen, Toten und Vermissten der Kriege.

In seinem Bericht ließ Hanna die Veranstaltungen des Vereinsjahres Revue passieren. Seit der letzten Hauptversammlung habe sich der Mitgliederstand um elf verringert, womit man noch 115 Mitglieder zähle. Als Veranstaltungen des vergangenen Jahres nannte Hanna die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession, die Fahrradtour, die im August nach Grün führte, und das Vergleichsschießen der Neuseser Vereine im Rahmen der Kirchweih - schließlich sei diese Veranstaltung auf Initiative der Kameradschaft hin entstanden. Das sogenannte Stockschießen am Kirchweihmontag, das auf großen Anklang stieß, werde nach Möglichkeit dieses Jahr wiederholt.

Der Höhepunkt für den Verein war im September die Tagesfahrt nach Rothenburg ob der Tauber. Allein die große Teilnehmerzahl machte deutlich, dass man mit dem Ziel richtig gelegen habe. Besonders erwähnenswert war dabei der Spaziergang durch den Lotusgarten, so Hanna.

Selbstverständlich für die Kameradschaft war den Worten des Vorsitzenden zufolge die Beteiligung an der Kriegsgräbersammlung und am Volkstrauertag. Zum Jahresausklang traf man sich zur Weihnachtsfeier im Sportheim des SV Neuses.

Am 20. Januar schließlich, dem Tag des Kirchenpatrons Sebastian, der auch der Patron der Soldaten ist, ist es zur Tradition geworden, einen Gottesdienst für die Gefallenen und Verstorbenen der Soldatenkameradschaft Neuses zu feiern. Anschließend traf man sich zu einem gemütlichen Beisammensein.

Schatzmeisters Hans Stalph konnte wieder auf einen soliden Kassenbestand verweisen.

Kreisvorsitzende Reinhard Schülein brachte seine Freude zum Ausdruck über das gute Miteinander in der Kameradschaft. Stadtrat Michael Zwingmann überbrachte die besten Grüße der Stadt und dankte für die Pflege des Ehrenmals. Sei dies doch eine Mahnung für den Frieden, der in der letzten Zeit immer wieder in der Welt infrage gestellt werde. In einem kurzen Grußwort erinnerte auch Heinz Kempf wieder an die Aufgabe, die Toten und Vermissten beider Weltkriege nicht zu vergessen und ihr Andenken zu bewahren. Er würde sich freuen, wenn wieder mehr junge Leute dieses Anliegen unterstützten und als Mitglieder der Kameradschaft beiträten.

Das Ergebnis der Neuwahlen: 1. Vorsitzender Günther Hanna, 2. Vorsitzender Heinz Kempf, Geschäftsführerin Gerda Schülein, Kassenverwalter Hans Stalph und Schriftführer Hans-Jürgen Schwarz. In den Ausschuss wurde gewählt: Herbert Doppel, Angelika Ebitsch, Barbara Fiedler, Angelika Geiger, Jens Jagusch, Edeltraud Schedel, Alfred Schmidt und Raimund Schwarz. Kassenprüfer sind Michael Zwingmann und Ottmar Hummel, Fahnenträger Jens Jagusch und Fahnenbegleiter Herbert Doppel, Albrecht und Raimund Schwarz. Salutschütze ist Alfred Schmidt.

Geehrt wurden für 25 Jahre Ottmar Bärenz, Angelika Geiger und Hella Schedel, für 30 Jahre Georg Hummel, Christine Schmidt, Max Schmidt, Hans Jürgen Schwarz und Leonhard Tremel, für 40 Jahre Irmgard Gäßlein und Helene Gernlein und für 45 Jahre Herbert Doppel. Schließlich wurden für ihre Verdienste in verschiedenen Funktionen Georg Höfner und Rosa Thron zu Ehrenmitgliedern ernannt. red