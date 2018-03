Roos gewinnt Bezirksturnier

Zwei Talente des TC Veste Coburg sind beim oberfränkischen Midcourt-Turnier in Bamberg auf dem Podest gelandet. In der Altersklasse U9 holte sich Daniel Roos den Turniersieg, sein Teamkollege Oskar Hepp belegte Platz 3.

Im Endspiel setzte sich Roos gegen Benjamin Schmidt aus Münchberg im Match-Tiebreak mit 10:4 durch. Im Halbfinale gewann Roos gegen Hepp mit 5:3 und 4:0. Für den TC Veste waren außerdem noch Nils Schlüter und Ben Fischer am Start. Beide scheiterten aber bereits in der Gruppenphase. ct