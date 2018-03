Ronen Steinke stellt sein Buch vor

Die Buchhandlung "Faust", die Initiative "Bunt statt Braun" und der SPD-Ortsverein Forchheim laden ein zu einer Buchvorstellung. Am Montag, 5. März, wird Ronen Steinke sein Buch "Der Muslime und die Jüdin" präsentieren. Dieses Buch wirft ein Licht auf eine fast vergessene Welt, das alte arabische Berlin der Weimarer Zeit. Einige Araber in Deutschland stellten sich in den Dienst des NS-Regimes. Aber eine nicht unbedeutende Gruppe bildete einen Teil des Widerstands. Los geht die Veranstaltung um 19 Uhr in der Buchhandlung "Faust", Nürnberger Straße 20a. red