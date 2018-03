Rollerfahrer stürzt, Helferin wird verletzt

Wohl verbremst hat sich ein Kleinkraftrad-Fahrer am Montagmorgen. Unglücklicherweise löste dessen Sturz eine Kettenreaktion aus. Wie die Polizei meldet, war gegen 6.50 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Kapellenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Hierbei kam er in einer Rechtskurve aufgrund eines Bremsmanövers zu Fall und verletzte sich leicht am rechten Oberarm. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Eine 36-jährige Citroën-Fahrerin leistete bei dem Unfall Hilfe. Hierzu parkte sie ihr Fahrzeug mit Automatik-Getriebe, allerdings stellte sie die Gangart auf "R" und zog die Handbremse. Als eine weitere Frau Hilfe leisten wollte, machte sich der Citroën selbstständig und rollte gegen das Bein der 39-Jährigen und deren Fahrzeug. Die Helferin wurde dabei am rechten Bein verletzt. Der Sachschaden beläuft sich hier sich auf ca.1000 Euro. pol