Röttenbacher Dorfbus kommt gut an

Es waren ehrgeizige Ziele, die sich die Gemeinde Röttenbach mit dem Start eines Dorfbusses, genauer mit dem Röttenbacher Dorfbus (Röbus), gesetzt hatte.

Insbesondere Senioren, die nicht mehr so mobil waren, sollten eine Möglichkeit für Einkäufe von Lebensmitteln, Arzt-, Zahnarzt- und Apothekenbesuchen sowie Besuchen auf dem Friedhof bekommen. Grundsätzlich steht der Röbus aber für alle Generationen zur Verfügung.



Bilanz nach neun Monaten

Das war im Februar dieses Jahres. Jetzt, neun Monate später, ziehen Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) und Seniorenbeiratsvorsitzender Hans Müller Bilanz - und zwar eine sehr positive. "Das Angebot wird sehr gut angenommen."

24 Haltestellen gibt es im gesamten Ortsgebiet, die Fahrpläne an jeder Haltestelle sind übersichtlich und für die Senioren gut lesbar, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Um die Kosten niedrig zu halten, sind ehrenamtliche Fahrer im Einsatz, die "gewissenhaft und äußerst zuverlässsig" ihren Dienst wahrnehmen.



Ein paar Fahrzeiten fallen weg

Die Erfahrung der letzten neun Monate zeigte, dass Fahrten am Vormittag zwischen 7.30 Uhr und 8.20 Uhr sowie am Nachmittag von 16 Uhr bis 16.50 Uhr kaum in Anspruch genommen wurden.

Die Verwaltung hat darauf reagiert und diese Fahrzeiten im neuen Fahrplan gestrichen. Der neue Fahrplan ist ab 1. November gültig und ist dem aktuellen Amtsblatt der Gemeinde beigefügt.



Dank an die Fahrer

Bürgermeister Wahl und Seniorenbeiratsvorsitzender Müller danken ganz besonders den ehrenamtlichen Fahrern für ihren Einsatz.

Namentlich sind das: Gerhard Adler, Robert Amon, Josef Bauer, Friedrich Bauer, Georg Baumüller, Franz Berendi, Karl-Heinz Besler, Herbert Blersch, Dirk Ewert, Ludwig Dürrbeck, Paul Felgenhauer, Rudolf Hahn, Richard Holzmann, Ludwig Kalb, Günther Schmitt, Adam Wagner, Oswald Warter, Georg Zenger und Walter Zidlicky. ew