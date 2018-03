Röhrig-Crew steht gehörig unter Erfolgsdruck

Noch sieben Spiele hat der HSC 2000 Coburg II in der 3. Liga Ost vor sich und steht, wie im Vorjahr, in einem Fünferfeld mitten im Abstiegskampf. Am Samstag geht es ab 16 Uhr in der HUK-Arena gegen die HSG Hanau, dem einstigen Mitaufsteiger, der nicht nur Tabellenfünfter ist, sondern auch ein "Angstgegner der HSC-Reserve.

Grund: Alle drei Punktspiele wurden bisher verloren. Kein gutes Omen für die Coburger, die sich für den Klassenerhalt steigern müssen. Nach dem Heimspiel stehen nämlich drei Auswärtsspiele (in Gelnhausen, Baunatal und Rodgau) auf dem Spielplan. Das Trainerduo Martin Röhrig und Ronny Göhl steht im Heimspiel am Samstag also schon gehörig unter Druck.

Die personelle Besetzung der HSC-Reserve am Samstag steht noch nicht fest. Positiv ist, dass "Scharfschütze" Andreas Wolf seine Form nach der Verletzungspause wieder gefunden hat. Die Deckungsarbeit war zuletzt auch ohne das fehlende Duo Franke/Rivera durchaus effektiv. Besondere Aufmerksamkeit im Spiel gegen Hanau muss auf Maximilian Bergold und Lukas Lorenz gerichtet werden, die im Hinspiel nicht weniger als 16 Treffer erzielten. Mit Marc Strohl und Yaron Pillmann stehen zwei weitere gefährliche Werfer parat. Die Abwehr der Gäste packt sehr konsequent zu. Fehler werden oft schnell zu Tempogegenstößen genutzt. Deshalb ist mit einer schnellen und sicher spannenden Partie im Coburger "Sporttempel" zu rechnen. Wer das bessere Konzept hat, das nötige Durchsetzungsvermögen zeigt und die bessere Tagesform erreicht, wird die wichtigen Zähler einfahren.



Die Lage in der 3. Liga

Wenn sich der TV Großwallstadt im Spitzenspiel der Liga die Punkte beim Tabellendritten Leutershausen holt, scheint den Unterfranken die Meisterschaft kaum mehr zu nehmen sein. Ebenfalls Spannung verspricht das zweite Topspiel zwischen der HSG Rodgau Nieder-Roden (4.) und dem HC Erlangen (2.). Aber auch für die Mannschaften aus dem Abstiegsbereich stehen wichtige Partien an. Der HSV Bad Blankenburg (14.) hat, bis auf die Partie in Northeim (25:34), zuletzt für einige Überraschungen gesorgt und würde mit einem Sieg gegen den HSC Bad Neustadt eben diesen Gegner in der Tabelle überholen. Auch die SG Bruchköbel könnte, ein Sieg gegen MSG Groß-Bieberau/Modau vorausgesetzt, an Bad Neustadt vorbeiziehen. ebi