Rödentaler zielsicher in München

Die bayerischen Meisterschaften im Sportschießen in den Disziplinen Luftgewehr und Kleinkaliber fanden auf der Olympia-Schießanlage in München statt.

Bei den Seniorenwettbewerben konnten die beiden Rödentaler Schützenvereine Rödental-Einberg und Rödental-Oeslau wiederum ihre Vormachtstellung in den verschiedenen Auflagedisziplinen beweisen. In Personalunion der beiden Vereine wurden insgesamt 22 Medaillen gewonnen - jeweils elf von Einberg und elf von Oeslau.

Die Rödentaler Schützenvereine gewannen acht Goldmedaillen, zehnmal Silber und vier Bronzemedaillen. Den Titel des bayerischen Einzelmeisters errangen Henri Herppig (Luftgewehr Federbock), Birgit Engel (KK 100m Zielfernrohr, beide Einberg), Walter Engel (KK 50m Diopter und KK 100m Zielfernrohr), Birgit Fischer (KK 100m Diopter), Erika Popp (KK 100m Zielfernrohr und KK 100m Diopter, alle Oeslau) sowie die Mannschaft der SG Einberg in KK 100m Zielfernrohr mit den Schützen Bernd Roßbach, Birgit Engel und Henri Herppig. Die hervorragenden Platzierungen lassen auf erfolgreiche deutsche Meisterschaften in München, Hannover und Dortmund hoffen.

Die Platzierungen:

Goldmedaille: Henri Herppig (SG Einberg) - Luftgewehr Federbock; Birgit Engel (SG Einberg) - KK 100m Zielfernrohr;

Mannschaft: Birgit Engel, Henri Herppig, Bernd Roßbach (SG Einberg) - KK 100m Zielfernrohr; Walter Engel (SG Rödental) - KK 50m Diopter; Walter Engel (SG Rödental) - KK 100m Zielfernrohr; Birgit Fischer (SG Rödental) - KK 100m Diopter;

Erika Popp (SG Rödental) - KK 100m Zielfernrohr; Erika Popp (SG Rödental) - KK 100m Diopter.

Silbermedaille:

Henri Herppig (SG Einberg) - KK 100m Federbock; Werner Klempf (SG Einberg) - KK 100m ohne Hilfsmittel; Birgit Engel (SG Einberg) - KK 50m Diopter; Birgit Engel (SG Einberg) - KK 50m Zielfernrohr;

Mannschaft: Henri Herppig, Bernd Roßbach, Egon Barth (SG Einberg) - Luftgewehr Auflage A; Mannschaft: Henri Herppig, Bernd Roßbach, Birgit Engel (SG Einberg) - KK 50m Zielfernrohr; Walter Engel (SG Rödental) - KK 100m Diopter; Rolf Zapf (SG Rödental) - KK 50m Zielfernrohr; Mannschaft: Walter Engel, Rolf Zapf, Josef Brand (SG Rödental) - KK 50m Zielfernrohr; Mannschaft: Walter Engel, Rolf Zapf, Josef Brand (SG Rödental) - KK 50m Diopter.

Bronzemedaille:

Bernd Roßbach (SG Einberg) - KK 100m Zielfernrohr; Mannschaft: Henri Herppig, Bernd Roßbach, Birgit Engel (SG Einberg) - KK 50m Diopter; Erika Popp (SG Rödental) - KK 50m Zielfernrohr; Mannschaft: Walter Engel, Rolf Zapf, Josef Brand (SG Rödental) - KK 100m Zielfernrohr. ct