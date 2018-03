Rocknacht in Oberhaid

Er kann auch Rock 'n' Roll, der Lions Club Bamberg-Residenz: Zum 12. Mal veranstaltet der Club am Samstag, 8. April, die Lions-Rock-Night. Gleich drei Bands hat Organisator Gerhard Förtsch verpflichtet. Weil die Musiker allesamt auf ihre Gage verzichten und die Fixkosten weitgehend durch Sponsoren abgedeckt sind, wird nahezu der gesamte Erlös des Abends gemeinnützigen Organisationen im Raum Bamberg zugute kommen. Los geht's um 20 Uhr im Festsaal der Brauerei Wagner in Oberhaid (Einlass ab 19 Uhr). Es spielen die "United Beat Band" und die Akustik-Combo "Bakestone Cheese". Karten lassen sich ab sofort werktags zwischen 8 und 17 Uhr telefonisch (09544/ 925-112) bestellen. Restkarten gibt es an der Abendkasse. red