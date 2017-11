Eine Rock- und Blues-Night mit zwei Bands findet am Samstag, 18. November, im Saal der Gaststätte Rhönadler in Hausen/Bad Kissingen statt. Die "Ghost Squadron Band" hat neue Songs im Gepäck. Das Repertoir besteht aus Rock-Klassikern, Blues -und Countrysongs und neuen Sachen aus dem Rockbereich. Premiere hat an diesem Abend auch die neue Sängerin der Band. Ab 20 Uhr bis etwa 21.15 Uhr spielt die Band "Basement 99" als Vorgruppe. Die Band besteht aus drei Musikern, die sich in diversen, bekannten Bands einen Namen gemacht haben. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits ab 19.30 Uhr. sek