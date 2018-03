Rock- und Blues-Nacht im Rhönadler

Die Ghost Squadron Band spielt am Samstag, 24. März,.im Saal der Gaststätte Rhönadler in Hausen bei Bad Kissingen bereits zum dritten Male live. Die Formation, bestehend aus zwei Leadgitarren, Akustik-Gitarre, Keyboard, Bass, Schlagzeug und Geige sowie bis zu vierstimmigem Gesang, wird wieder alles geben, um den Saal zum Kochen zu bringen. Das Standard-Repertoire der Band mit Blues, Rock und Country soll an diesem Abend um brandneue Hits erweitert werden, teilen die Veranstalter mit. Einlass ist ab 19 Uhr, die Band spielt ab etwa 20 Uhr. Unser Bild zeigt (von links) Harald Kleinhenz, Martin Pfeuffer, Patrick und Frank Röhlich, Sven Kleinhenz und Patrick Ehrenberg. Foto: S. Röhlich