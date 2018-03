Traditioneller, handgemachter 50er Jahre Rockabilly und Rock 'n' Roll vom Feinsten: Wer zum Kulmbacher Altstadtfest 2017 im Oberhacken dabei war, wird das Konzert der Bayreuther Formation "Brassbound Rockets" um Ken West am 7. April im Rahmen vom "Kultur unterm Dach" im Brauereimuseum nicht verpassen wollen.

Frontmann Ken West stammt aus Chanute, Kansas, der Rest der Truppe kommt aus Prag und Bayreuth. Die vierköpfige Formation interpretiert Songs von Johnny Cash, Carl Perkins, Buddy Holly, Elvis und vielen anderen. Ein Hauch Neo-Rockabilly und authentische, selbst geschriebene Song - alle im Stil der 50er Jahre - sind Teil des Programms.

Wer ein Konzert der Brassbound Rockets besucht, dem gehen Rhythmus und gute Laune sofort in Beine und Herz. Mitwippen, mitsingen, einfach grooven - das bleibt nicht aus.

Einlass am 7. April ist um 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 20 Uhr. Tickets gibt es an der Museumskasse des Bayerischen Brauereimuseums, im Ticketshop der Bayerischen Rundschau oder an der Theaterkasse Bayreuth. red