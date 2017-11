Rock-Musik aus eigener Feder

Basement 99 sind ein Rock-Pop-Trio in der klassischen Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug. Die Band spielt Lieder aus eigener Feder. Zu hören und zu sehen ist sie am Samstag, 18. November, im Rhönadler in Hausen. Mit der Ghost-Squadron-Band aus Münnerstadt gestaltet sie den Abend. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Foto: Afra Hahn-Schmitt