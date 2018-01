Robert Hörrlein ist jetzt Ehrenmitglied der Kameradschaft

Jedes Jahr am Festtag des heiligen Sebastian, dem Schutzpatron der Soldaten, feiert die Krieger- und Soldatenkameradschaft Adelsdorf zusammen mit dem Krieger- und Kameradschaftsverein Adelsdorf in St. Stephanus einen Gedenkgottesdienst.

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft traf sich im Anschluss an die Festandacht zur Jahresversammlung im Gasthof "Zur Post". Im Vorstand hat sich nichts geändert, was doch für eine bisher gute Arbeit spricht.

Gegründet wurde der Verein im Jahr 1875 und bereits 1878 spalteten sich die Kameraden auf. Seitdem hat Adelsdorf zwei Kriegervereine. Im Moment zählt der Verein 52 Mitglieder.

Mit dem Lied vom Kameraden, gespielt von Rudolf Kießling am Klavier, gedachte man der Verstorbenen des Vereins. Vorsitzender Lorenz Mölkner schaute auf das vergangene Jahr zurück und erwähnte Aktivitäten wie etwa das Freundschaftsschießen. In der Vorschau auf 2018 ging er auf das Karpfenessen, die Teilnahme am Volkstrauertag, das Freundschaftsschießen, die Kriegerwallfahrt und mehr ein.

Schatzmeister Werner Dresel erläuterte das leichte Minus in der Kasse: "Den kleinen Einnahmeverlust haben wir nur der europäischen Zinspolitik zu verdanken!"

Mölkner nahm die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Bereits seit 40 Jahren sind Armin Goß, Alfred Kupfer, Ewald Münch und Alois Stillrich in der Kameradschaft. Robert Hörrlein wurde zum Ehrenmitglied ernannt und der Bürgermeister erhielt den Wanderpokal vom Kameradschaftsschießen 2017, den er "erschossen" hat.

Willi Willert machte den Vorschlag, dass doch die Gemeinde die Kosten für die Musik bei öffentlichen Anlässen übernehmen solle. Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) riet dem Verein, direkt an der Gemeinde anzufragen. "Ich sehe darin kein Problem", erklärte er.

Nach vier Jahren standen wieder Wahlen an. Einstimmig wurden alle Vorstandsmitglieder in ihrem Amt bestätigt: 1. Vorsitzender ist Lorenz Mölkner, sein Stellvertreter Klaus Neubauer, Schriftführer Hans Schuh, Schatzmeister und Fahnenträger Werner Dresel, Kassenprüfer sind Georg Nagengast und Willi Willert. Dem Ausschuss gehören Armin Goß, Robert Hörrlein, Alfred Kupfer, Günther Siebenhaar, Josef Utz und Adolf Weller an.

Der Bürgermeister nahm dies zum Anlass, sich für die Arbeit des Vereins zu bedanken. "Gerade heute sind Kriegervereine wichtig, welche die Kameradschaft pflegen und an die Vergangenheit erinnern. Schaut euch doch um in der Welt!" Den Soldatenvereinen ist die Erhaltung des Brauchtums und die Bewahrung des Andenkens an die gefallenen und vermissten Soldaten wichtig. Johanna Blum