Robert Betz zeigt "Dein Weg zur Selbstliebe"

Der Diplom-Psychologe und Bestsellerautor Robert Betz begeisterte und berührte mit seinen Live-Vorträgen mit über 200 000 Besuchern in den vergangenen zehn Jahren ein breites Publikum im deutschsprachigen Raum. Am Dienstag, 21. November, gastiert Robert Betz mit dem Vortrag "Dein Weg zur Selbstliebe mit Mut zur Veränderung" im Kongresshaus Rosengarten in Coburg. Robert Betz: "Dieser Vortrag macht Mut, die Veränderungen in unserem Leben einzuleiten, nach denen sich unser Herz sehnt. Die Richtung dieser Veränderung heißt: Freude, Frieden, Freiheit, Fülle und Erfüllung im Leben." Beginn ist um 19.30. Der Eintritt kostet 28 Euro. Tickets gibt es online auf www.robert-betz.com/ oder www.tickets.inFranken.de , in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3a, oder über die kostenlose Tickethotline 0800/9009100 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.