Riskantes Überholen endet mit Unfall

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer, zwei demolierte Autos sowie ein beschädigtes Fahrrad: Der Verkehrsunfalls am Dienstag um 17.45 Uhr auf der Kreisstraße CO 6 zwischen Heilgersdorf und Rothenberg war heftig. Trotz Gegenverkehrs überholte ein 20-Jähriger mit seinem Ford auf der Kreisstraße eine in die gleiche Richtung fahrende 62-jährige Radfahrerin, teilt die Polizei mit. Auf Höhe der Radfahrerin kam dem Unfallverursacher beim Überholmanöver allerdings der Opel einer 20-Jährigen entgegen. Der Ford-Fahrer musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit hoher Geschwindigkeit frontal in den entgegenkommenden Opel zu fahren. Dabei geriet der Van des Unfallverursachers ins Schleudern und stieß zunächst gegen die am Fahrbahnrand radelnde Fahrradfahrerin. Diese stürzte vor ihrem Rad auf die Fahrbahn. Der Ford des Unfallverursachers stieß frontal gegen den entgegenkommenden Opel. Die Fahrerin des Opels wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste ins Coburger Klinikum transportiert werden. Ebenso die Radfahrerin, die sich auch schwer verletzte. An den Autos und am Fahrrad entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer und Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. Die zwei unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Kreisstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die örtlichen Feuerwehren sorgten für die Sperrung der Unfallstelle und eine Verkehrsableitung. pol