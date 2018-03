Rinderzüchter in der Region erfolgreich

Der Rinderzuchtverband Oberfranken hat sein 120. Gründungsjubiläum mit einer Tierschau in Bayreuth gefeiert. Knapp 40 Züchter aus ganz Oberfranken kamen mit ihren Kühen nach Bayreuth, um sich im Wettbewerb zu messen. Dabei war der Landkreis Bamberg laut der Pressemitteilung mit 13 Kühen stark vertreten und konnte sich auch sehr gut präsentieren. Bewertet wurden die Kühe nach Alter bzw. der Anzahl der Kalbungen, gestaffelt in insgesamt 15 Gruppen. Preisrichter war Lukas Gartner aus Ahrntal in Südtirol, der Schirmherr der Veranstaltung war MdL Martin Schöffel.

Gleich bei den Kühen mit einer Kalbung war der Landkreis Bamberg stark vertreten. Familie Hollfelder aus Litzendorf - mit drei Kühen auf der Schau vertreten - konnte sich den Klassensieg mit ihrer "Viktori" sichern.

In der zweiten Klasse der Jungkühe setzte sich dann "Herta" von Familie Hollfelder aus Stübig durch und konnte den Klassensieg und später auch den Championstitel der jungen Kühe erringen. Reserve-Champion wurde schließlich "Viktori", so dass der erste und zweite Platz in den Landkreis Bamberg gingen. Ausgezeichnet wurde Familie Hollfelder aus Stübig mit der Züchtermedaille in Gold der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Rinderzüchter, eine der höchsten Auszeichnungen in Deutschland. Zudem erhielt sie eine Glocke, gespendet vom Rinderzuchtverband Oberfranken. Familie Hollfelder aus Litzendorf wurde mit der staatlichen Züchtermedaille in Silber geehrt.

Bei den Züchtersammlungen waren auch Familie Kraus aus Herzogenreuth und Familie Löhrlein, Eichenhüll mit je drei Kühen am Start. Für ihre Kollektion erhielten Walter Kraus den Ehrenpreis des Landkreises Bamberg und Josef Löhrlein eine Kuhglocke.

Das Bamberger Kontingent komplettierte Familie Schmitt aus Buch, Ebrach, mit ihrer Kuh "Gisela". Die Gesamtsiegerin der Schau, Miss Oberfranken, wurde die Kuh "Passion" von Familie Böhm aus Neuhaus/Aufseß, Landkreis Bayreuth. red