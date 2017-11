Rinder automatisch füttern

Das Fachzentrum Rinderhaltung Roth und die Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub laden am Mittwoch, 29. November, um 9.15 Uhr im Gasthaus "Zur Frischen Quelle" Unteres Dorf 6 in Spalt-Hagsbronn zu einer Informationsveranstaltung über automatische Fütterungssysteme (AFS) in rinderhaltenden Betrieben ein.

In bayerischen Rinderbetrieben laufen derzeit etwa 150 automatische Fütterungssysteme. In dieser Veranstaltung des Fachzentrums Rinderhaltung werden unter anderem Fragen für flexiblere Arbeitszeiten, weniger körperliche Arbeit, eine sehr bedarfsgerechte Fütterung der Tiere und die Kosten diskutiert, die diese Technik ermöglicht. Im Milchviehbetrieb entstehen durch die Kombination mit automatischen Melksystemen (AMS) viele Vorteile für Tier und Landwirt.

Am Nachmittag werden zwei Betriebe besichtigt, die schon längere Zeit mit diesen Systemen arbeiten. Für diese Veranstaltung ist Anmeldung erforderlich unter Telefon 09171/842-0 oder E-Mail an poststelle@aelf-rh.bayern.de. Anmeldeschluss ist Samstag, 25. November. red