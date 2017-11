Richtige Fütterung des Pferdes

red



Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) hält ihr nächstes Treffen am Freitag, 17. November, um 19 Uhr in der Gaststätte "Maastümpfel" in Hallstadt ab. Anja Beifuss referiert über die richtige und bedarfsgerechte Fütterung des Sport-und Freizeitpartners Pferd unter Berücksichtigung der Genetik unserer Hauspferde, ihrer Lebensbedingungen, den derzeitigen Umweltgegebenheiten und den Angeboten der Industrie. Eine Anmeldung ist unter mail@hohlstein.info erbeten.