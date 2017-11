Richterin spricht über Betreuungsrecht

Die Arbeitsgemeinschaft der älteren Bürger Bamberg veranstaltet in Kooperation mit dem Quartierbüro Bamberg Mitte der Sozialstiftung einen Vortrag unter dem Motto "Allgemeine Grundzüge des Betreuungsrechts". Richterin Ursula Redler erläutert , wie eine gesetzliche Betreuung zustande kommt, stellt aber auch vor, wie man für solche Fälle bereits in gesunden Tagen Vorsorge treffen kann und steht für konkrete Nachfragen zur Verfügung. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 21. November, um 16.30 Uhr im Quartierbüro Mitte, Graf-Stauffenberg-Platz 1, statt. red