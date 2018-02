Richterin beendet "Trauerspiel"

Nachdem etliche Zeugen in dem Prozess am Haßfurter Amtsgericht gegen eine 42-jährige Hausfrau wegen einer falschen Verdächtigung gehört worden waren, stellte Amtsrichterin Ilona Conver das Verfahren ohne weitere Auflagen ein.

Die Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagten vorgeworfen, ihren ehemaligen Vermieter quasi grundlos wegen Körperverletzung angezeigt zu haben. Da sich jedoch nicht aufklären ließ, was bei der Wohnungsübergabe im Detail vor sich gegangen war, ließen sich diese Vorwürfe nicht beweisen.

Die Angeklagte wohnte zur Miete in einem Ort im nördlichen Bereich des Haßbergkreises. Nachdem sie gekündigt und eine anderweitige Wohnung bezogen hatte, traf sie sich mit ihrem Vermieter zwecks Wohnungsübergabe. Bei diesem Stelldichein am Nachmittag des 15. Januar dieses Jahres gab es offensichtlich einige unschöne Szenen, wobei letztlich sogar die Polizei die Gemüter beruhigen musste.

Die Frau war damals mit ihrem Verlobten erschienen, der Vermieter mit seinem Bruder und einem Bekannten, der als Baufachmann den Zustand der Zimmer in Augenschein nehmen sollte. Alles verlief ganz normal, aber dann kam es zum Streit. Dabei ging es darum, dass die Beschuldigte den Schlüssel erst herausgeben wollte, wenn sie ihre Mietkaution zurückerhalten hätte. Der Vermieter aber bestand wohl auf der sofortigen Rückgabe des Schlüssels.

Es kam zu einem verbalen Streit und Gerangel, in dessen Verlauf der Mann sich die Tasche der Frau grapschte und sie durchwühlte. Die Aktion erwies sich jedoch als erfolglos, und deshalb versperrte der Mann nach Schilderung der Angeschuldigten ihr den Weg durch die Haustür ins Freie.



Zeugen bestätigten Angriffe nicht

Als sie sich an ihm vorbeidrängen wollte, erzählte sie weiter, habe er ihr mit der flachen Hand auf das Schulterblatt geschlagen und sie mit dem Fuß an den Unterschenkel getreten. Deshalb habe sie am nächsten Tag ihren Hausarzt aufgesucht und dann auch bei der Eberner Polizei Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Die von der Staatsanwaltschaft daraufhin aufgenommenen Ermittlungen gegen den Vermieter verliefen aber im Sand, weil die übrigen Anwesenden die körperlichen Attacken nicht bestätigen konnten oder wollten. Deshalb nahm die Staatsanwaltschaft an, dass die Frau gar nicht angegriffen worden war, und schickte ihr im Juli einen Strafbefehl wegen falscher Verdächtigung zu. Demzufolge hätte sie eine Geldstrafe über 50 Tagessätze á 20 Euro, also insgesamt 1000 Euro, zahlen sollen. Über den Bamberger Rechtsanwalt Peter Frank legte sie fristgerecht Einspruch dagegen ein, weshalb es zu der öffentlichen Hauptverhandlung kam.

Bei dem Prozess ließ sich nicht klären, ob es zu Handgreiflichkeiten gekommen war oder nicht. Von daher ist es durchaus möglich, dass die Vorwürfe der Hausfrau nicht völlig aus der Luft gegriffen waren.

Nach eineinhalb Stunden zog die Vorsitzende eine ernüchternde Zwischenbilanz und meinte: "Die weiteren Zeugen werden uns auch keine Erleuchtung bringen - wir sollten das Trauerspiel beenden."

Dem stimmten alle Verfahrensbeteiligten zu. Für die 42-Jährige hat sich damit der Einspruch gegen den Strafbefehl gelohnt, denn auch die Gerichtskosten und die Rechnung ihres Verteidigers übernimmt die Staatskasse.