Richard Krappmann - Ein Tausendsassa feiert Jubiläum

Die Wohnstube von Richard Krappmann faste kaum die Gratulanten, die zum 75. Geburtstag kamen. Krappmann wurde als drittes von fünf Kindern in Kümmersreuth geboren. Nach seiner Schulzeit erlernte der Jubilar den Beruf des Maschinenschlossers bei der Maschinenfabrik Schröder in Staffelstein. 1961 wechselte er zur Baufirma Och nach Lichtenfels, wo er 1973 die Bauindustrieschule in Wetzendorf besuchte und dann bis 1984 als Vorarbeiter tätig war. Danach wechselte der Jubilar zum Flurbereinigungsamt nach Bamberg, wo er bis zur Rente angestellt war.

1966 heiratete er seine Maria. Die Kinder Ralf, Claudia und Sylvia schenken ihm sieben Enkel und einen Urenkel. Als Ortssprecher seiner Heimatgemeinde vertritt er deren Interessen bei der Stadt Bad Staffelstein.

In vielen Vereinen ist er ehrenamtlich engagiert und seine Meinung ist auch heute noch sehr gefragt. So ist er jahrzehntelang Mitglied bei den Soldatenkameradschaften Schwabthal-Frauendorf und Wattendorf sowie beim CSU-Ortsverband Lautergrund. Bei den Blumen- und Gartenfreunden war er 1978 Gründungsmitglied und bei der FFW Kümmersreuth wurde er 2012 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Lange Jahre war er im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Kümmersreuth und über vierzig Jahre steht er bei der Jagdgenossenschaft an der Spitze.

Weiterhin ist er Rechnungsprüfer der Rothmannstaler Wassergruppe. Für seine Verdienste um die Ländliche Entwicklung bekam er vom bayerischen Landwirtschaftsminister Helmut Brunner die Staatsmedaille verliehen. Neben dem 1. Bürgermeister der Stadt Bad Staffelstein Jürgen Kohmann und dem stellvertretenden Vorsitzende vom CSU-Ortsverband Lautergrund, Wolfgang Herold, kamen alle Vereine, Freunde und Nachbarn, um Richard Krappmann zu gratulieren. hakl