Rhönklub wandert zur Prismenwand

Der Rhönklub Bad Kissingen bietet am Ostermontag, 2. April, eine etwa 14 km lange Wanderung zur Prismenwand am Gangolfsberg bei Oberelsbach an. Im Schweinfurter Haus ist eine Mittagseinkehr geplant. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Aldi Parkplatz an der Spitzwiese in Bad Kissingen. Wanderführer Matthias Reichert (Tel.: 09708/259) begleitet die Teilnehmer. sek