Rhönklub unternimmt Wanderung

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen führt am Ostermontag, 2. April, eine zirka 14 Kilometer lange Wanderung zum Teufelskeller an der Prismenwand bei Oberelsbach durch. Im Schweinfurter Haus ist eine Einkehr geplant. Über die Prismenwand und den Teufelskeller geht es über den Wanderparkplatz am Franzosenweg weiter zum Rastplatz am Gänsebrunnen und zurück nach Oberelsbach. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Aldi-Parkplatz an der Spitzwiese. Wanderführer ist Matthias Reichert (Tel.: 0170/ 555 63 04). Gäste sind willkommen. sek