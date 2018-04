Rhönklub fährt in die Fränkische Schweiz

In die Fränkische Schweiz führt die Osterbrunnenfahrt des Rhönklubs Garitz am Samstag, 7. April. Der Bus fährt um 7.55 Uhr ab Betriebshof GWK Bad Kissingen, um 8 Uhr in Hausen ab Kindergarten, um 8.10 Uhr am Berliner Platz, um 8.20 Uhr am Parkwohnstift Garitz und um 8.25 Uhr am Seeplatz in Garitz. sek