Rhönklub bietet Fahrt nach Holland an

Der Rhönklub-Zweigverein Garitz plant von Mittwoch, 5. September, bis Montag, 10. September, eine

Sommerfahrt nach Holland. Auf der Hinfahrt ist ein Aufenthalt im Wallfahrtsort Kevelaer geplant. In Rotterdam gibt es eine Stadtführung und eine Hafenrundfahrt.Eine Grachtenrundfahrt und eine Stadtrundfahrt stehen in Aalsmeer und Amsterdam auf dem Programm. Außerdem werden in Nordholland Volendam, Zaanse und Kaargerseen besucht, in Südholland Den Haag, Scheveningen und Delft. An dieser Fahrt können auch Nichtmitglieder teilnehmen. Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Interessierte unter Tel.: 09704/5271. sek