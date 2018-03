Rhön-Biker fahren zum Kesselfleischessen

Die Rhön-Biker fahren am Samstag, 7. April, um 18.30 Uhr zum Kesselfleischessen. Anmeldungen und weitere Informationen sind möglich bei Holger Markard, Tel.: 0151/ 523 356 97. Am Sonntag, 22. April, findet die Saisoneröffnungsfahrt statt, Treffpunkt ist um 13 Uhr am Feuerwehrplatz. Für eine bessere Planung ist eine kurze Rücksprache mit Holger Markard erforderlich. sek