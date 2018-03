Rheuma-Liga zählt über 200 Mitglieder

Auch 2017 bildete das vielfältige Beratungs- und Bewegungsangebot den Schwerpunkt der Arbeitsgemeinschaft Kronach der Deutschen Rheuma-Liga, die sich im Gasthaus "Fröschbrunna" zur Hauptversammlung getroffen hatte. Wie Vorsitzender Otto Degenbeck mitteilte, verzeichnet die Arge einen Zuwachs um 19 Mitgliedern und zählt damit 205 Mitglieder.

In den letzten acht Jahren kamen insgesamt 148 Neuzugänge hinzu. Aus fünf Wassergruppen wurden sieben; aus einer Trockengymnastik-Gruppe vier. "Auch das Alter der Mitglieder ist stark gesunken. Kamen früher die Patienten mit Mitte 50, sind sie nun Mitte 30", erklärte Degenbeck. Dies belege den Willen der Menschen, gegen ihre Krankheit mehr zu tun, als nur Medikamente zu schlucken, so Degenbeck.

Auch seitens der Ärzte würden immer mehr Leute zur Rheuma_Liga geschickt, weil man gute Arbeit leiste. "Hoffentlich vergessen dies die Politiker nicht bei der nächsten Wahl und denken auch einmal an die Menschen mit Einschränkungen", wünschte sich der Vorsitzende.

Hierzu zähle gerade auch, bei den Planungen zum Crana Mare an ein Therapiebecken mit über 30 Grad warmem Wasser zu denken. Die Rheuma-Liga benötige eine solche Einrichtung ebenso wie die Bechterew-Gruppe und Eltern für das Babyschwimmen. "Es gibt Beispiele in Bayern, wo die Becken voll ausgelastet sind. Das würde bestimmt auch mehr Besucher ins Bad locken", zeigte er sich sicher.

Während der Sommerferien traf man sich jeden Montag auf dem LGS-Gelände, um eine Stunde Nordic-Walking zu machen. "Wer will, kann im Sommer jederzeit mitlaufen - ob Langsam- oder Schnellläufer. Das Angebot ist kostenlos. Auch Stöcke zum Ausleihen sind vorhanden", so Degenbeck, der jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 Uhr bis 17 Uhr im Beratungsbüro in der Helios-Frankenwaldklinik Beratungsstunden abhält. Die nächste Beratung ist am 10. April. Sehr gut angenommen wurden die geselligen Veranstaltungen - so der Jahresausflug, das Sommerfest und die Weihnachtsfeier. Die Trocken- wie auch Gymnastikgruppen sind nahezu alle voll belegt. Durch die starke Nachfrage wurde im Frühjahr eine neue Wassergruppe eröffnet, die ebenfalls so gut wie voll ist.

Bei den Neuwahlen ergaben sich zahlreiche Änderungen. Neue Zweite Vorsitzende ist Barbara Müller, die in die Fußstapfen von Christa Bergmann trat. Bergmann wiederum wurde zur neuen Kassiererin gewählt - nach dem Ausscheiden von Leni Hofmann. Als neue Schriftführerin tritt Hannelore Lieb die Nachfolge von Sabine Pfadenhauer an. Beisitzer sind Edith Gundermann, Roswitha Zwingmann, Regina Slovig, Gerhard Kastner und Antje Schulz (neu), Kassenprüferinnen: Betti Höfner und Antje Rehm. Dank galt den ausscheidenden Beisitzern Karl-Heinz Grünbeck und Harry Mayer. Beide waren jahrelang Gruppensprecher und für ihre Verdienste mit der silbernen Ehrennadel geehrt worden.

Heike Schülein