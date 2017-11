Rheuma-Liga fährt ins Thermalbad

Die Rheuma-Liga Forchheim fährt am Samstag, 25. November, ins Thermalbad nach Bad Staffelstein. Haltestellen sind in Heroldsbach, Hausen und Burk. Abfahrt ist um 7.45 Uhr am E-Center in der Bamberger Straße in Forchheim. Gäste sind willkommen. Anmeldung telefonisch unter 09191/975888. red