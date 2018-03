Rezepte aus Omas Zeiten gesammelt

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für Gartenbau und Landespflege am vergangenen Wochenende, stellte Vorstand Wolfgang Wehner, das mit sehr viel Liebe gestaltete "Schlimpfhofer Kochbuch" vor. Dabei handelt es sich um überlieferte Rezepte aus Omas bzw. Uromas Zeiten. Damit diese nicht in Vergessenheit geraten, hatten Wolfgang und Nicole Wehner die Idee aufgebracht, ein einheimisches Kochbuch zu entwerfen. Die Schlimpfhofer Frauen kramten ihre Rezeptekisten durch. Es wurde gekocht, gebacken, eingemacht und mit viel Mühe und Engagement dieses Kochbuch zusammengestellt.



Bollerklös und Leberwürste

Darin befinden sich von traditionellen Vor-, Haupt-, und Nachspeisen, wie beispielsweise "Bollerklös mit weißer Brüh und Öpfelsbrei", der "klassische Schweinebraten", "gebackene Blut- und Leberwürste mit Sauerkraut und Kartoffelbrei", "Omas Buchteln", allerlei Köstlichkeiten, die einen bereits beim Durchblättern dieses Buches in Kindheitserinnerungen schwelgen lassen. Einen breiten Raum nimmt darin die "Kunst" des Brotbackens ein, die früher von grundlegender Bedeutung für die Ernährung war.

Das Kochbuch "Einheimisch, Neikeiert, Neigschmeckt": Rezepte aus Omas Zeiten" kann man bei Sonja Schlereth, Kreuzweg 12 oder bei Carolin Seidl, Oberer Rasenweg 12, Schlimpfhof, erwerben. red