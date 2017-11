Revanche gelungen

Große Freude herrschte bei den Burgebracher Oberliga-Ringern. Die Mattenklopfer aus dem Steigerwald gewannen bei ihrem Dauerrivalen in Schonungen mit 18:17 und feierten einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf.

TSV-Abteilungskoordinator Mario Ziegler freute sich: "Endlich! Es hat geklappt. Ein denkwürdiger Sieg. Alle haben um jeden Punkt verbissen bis zur letzten Sekunde gekämpft. Die Umstellung des Teams durch unser Trainerteam zahlte sich voll aus." Außer Dominik Winkler und Jens Brosowski rangen alle Burgebracher in einer anderen Gewichtsklasse oder an einer anderen Position als im Hinkampf. Obwohl mit Michael Giehl (verletzt), Mihai-Radu Mihut (kämpft bei der U23-WM), Marcin Marcinkowski (verletzt) und Markus Zürl wichtige Leistungsträger ersetzt werden mussten, hat "dieses Burgebracher Ringerteam richtig Spaß gemacht". Die Revanche für die knappe 15:16-Heimniederlage ist geglückt.

57 kg griechisch-römisch: Dragos Cimpanu trainierte einige Kilo an Gewicht ab und startete gegen seinen rumänischen Landsmann Alexandru-Vasile Mandica ein Gewichtslimit tiefer als gewohnt. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erhöhte der TSVler den Druck. Beim Stand von 9:0 schulterte er seinen Gegner Mitte der zweiten Hälfte souverän mit einer Schleuder (0:4).

130 kg Freistil: Jens Brosowski war gegen den sehr passiv agierenden und teils unsauber abwehrenden Markus Schäfer von Beginn an der aktivere Ringer. Mit seinen konsequent vorgeführten Beinangriffen wurde der TSVler folgerichtig mit 16:0 nach fünf Minuten zum Überlegenheitssieger erklärt (0:8).

61 kg Freistil: Christopher Rippl gewann, weil Schonungen keinen Gegner stellte, denn ihr aktueller Ringerstar kämpfte diesmal in der 66-kg-Klasse (0:12).

98 kg gr.-röm.: Daniel Roth ging gegen Christian Gerhardt mit einer schönen Schleuder in Führung, doch dann wurde er mit dem Kopfpressgriff zweimal erwischt und geschultert (4:12).

66 kg gr.-röm.: Michael Uzelino hielt gegen den rumänischen Ringerstar der Gastgeber, Andrei-Vasile Dudau, lange mit, bis er in der zweiten Hälfte die Überlegenheit seines Gegners anerkennen musste (Halbzeitstand 8:12).

86 kg Freistil: Alexander Giehl zeigte gegen Danil Kvasnim einen starken Kampf. Einige seiner Situationen hätte er mit etwas mehr Glück erfolgreich abschließen können. Die knappe Punktniederlage nutzte am Ende dem TSV-Team (10:12).

71 kg gr.-röm.: Wäre Mihai-Radu Mihut nicht gerade bei der U23-WM, wäre der TSV-Sieg insgesamt wohl noch höher ausgefallen. Josef Giehl konnte die Überlegenheitsniederlage gegen Gabriel Gamsat Klein nicht verhindern. Damit ging Schonungen erstmals in Führung (14:12).

80 kg gr.-röm.: Felix Pflauger ließ dem zu Beginn gut stehenden Andreas Hümpfer keine Chance. In der zweiten Hälfte gelang dem TSVler ein Rumreißer mit Armeinschluss, womit er ihn mit Durchdrehern überlegen mit 16:0 besiegte. Deshalb führte jetzt wieder das TSV-Team (14:16).

75 kg gr.-röm.: Einen spannenden und fast schon entscheidenden Kampf lieferten sich Dominik Winkler und Rudolf Schwanke. Die Halbzeit brachte ein 2:2. In der zweiten Runde wehrte der Burgebracher im Bodenkampf erfolgreich ab und konnte seinerseits als Obermann seinen Kontrahenten zweimal durchdrehen. Das reichte für einen bemerkenswerten 8:3-Punktsieg (14:18).

75 kg Freistil: Für Schonungen war nun nur noch maximal ein Unentschieden möglich. Pascal Marechal konnte mit einer unbändigen Energieleistung gegen Machs Gelaschanov über die Zeit ringen. Seine 0:9-Punkteniederlage brachte unter großem Jubel der Gäste den 18:17-Gesamtsieg für den TSV Burgebrach. vs