Reuß schießt Burgpreppach zum Sieg im Derby

Vier Begegnungen wurden in der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 4 abgesagt, darunter auch die der SG Ermershausen/Schweinshaupten in Dittelbrunn. Im Derby beim SC Maroldsweisach ging der TSV Burgpreppach mit 2:0 als Sieger vom Platz.

SC Maroldsweisach -

TSV Burgpreppach 0:2

Vollauf verdient entschieden die Gäste dieses Derby für sich. Sie zeigten sich cleverer und abgezockter in ihrer Spielweise. Im Feld waren die Maroldsweisacher zwar jederzeit ebenbürtig, doch im Spiel nach vorn zeigten die "Füchse" mehr Gefährlichkeit und nutzten ihre Möglichkeiten auch eiskalt. In der 22. Minute fiel die Führung durch Daniel Reuß, die der gleiche Spieler kurz nach Wiederbeginn ausbaute. Die Platzherren bemühten sich zwar um den Anschlusstreffer, doch fehlte ihnen an diesem Tag die entscheidende Durchschlagskraft und ein Knipser, zumal es nicht allzu viele klare Möglichkeiten für sie gab. di