Reserve des ATS Kulmbach bleibt nach zwei Heimsiegen im Titelrennen

Der ATS Kulmbach II ist mit zwei Heimsiegen in die Rückrunde der Damen-Oberfrankenliga gestartet. Dem TTC Mannsgereuth ließ er beim 8:0 keine Chance, beim 8:5 gegen Verfolger TV Ebersdorf II führte Cathrin Singer den zweitplatzierten ATS zum Sieg.



Oberfrankenliga, Damen

ATS Kulmbach II -

TTC Mannsgereuth 8:0

Ein Grund für den klaren Sieg war eine nicht komplett angetretene TTC-Mannschaft, ein weiterer die starken Leistungen des Heimteams. So blieb Irene Fieber (ATS) in ihren beiden Einzeln sogar ohne Satzverlust.

Ergebnisse: S. Müller/I. Fieber - M. Hofmann/J. Frohna 3:2, Müller - Frohna 3:0, Fieber - Hofmann 3:0, N. Eichner - S. Schopf 3:0, Müller - Hofmann 3:1, Fieber - Frohna 3:0; Je ein Doppel und Einzel gingen kampflos an den ATS. mam



ATS Kulmbach II -

TV Ebersdorf II 8:5

Der ATS revanchierte sich für die 5:8-Hinspielniederlage. Knackpunkt des Spiels war der 3:2-Sieg der neuen Nummer eins, Cathrin Singer, gegen die Spitzenspielerin der Gäste. Sissy Müller, Irene Fieber und Manuela Rohleder holten jeweils einen Einzelsieg zum 6:4-Zwischenstand. Den Gesamterfolg machten dann Singer und Müller perfekt. mam

Ergebnisse: C. Singer/S. Müller - K. Schüpferling/J. Ballhaus 3:0, I. Fieber/M. Rohleder - U. Friedel/M. Schirm 0:3, Singer - Schirm 3:0, Müller - Friedel 0:3, Fieber - Ballhaus 3:0, Rohleder - Schüpferling 1:3, Singer - Friedel 3:2, Müller - Schirm 3:1, Fieber - Schüpferling 1:3, Rohleder - Ballhaus 3:0, Fieber - Friedel 0:3, Singer - Schüpferling 3:1, Müller - Ballhaus 3:0.



2. Bezirksliga Ost , Damen

TTC Rugendorf - FT Naila 7:7

Der TTC hole seinen ersten Saisonpunkt in einer Partie, in der sich kein Team absetzen konnte. Beim Stand von 1:1 nach den Doppeln ging es in die Einzelrunde. Zwar verloren Katrin Adam und Stefanie Beyerlein, doch Sabrina Vorwerk und Ramona Löffler glichen zum 3:3 aus. Auch nach der zweiten Einzelrunde stand es unentschieden (5:5). Da sich bei den Teams weiter Sieg und Niederlage abwechselten, führte der TTC vor dem letzten Duell mit 7:6 und hatte einen Punkt sicher. Zum Abschluss verlor Löffler in drei Sätzen.

Ergebnisse: Adam/Beyerlein - Pohl/Heinrich 3:1, Vorwerk/Löffler - Glück-Schricker/Höger0:3, Adam - Glück-Schricker 0:3, Beyerlein - Pohl 1:3, Vorwerk - Heinrich 3:0, Löffler - Höger 3:1, Adam - Pohl 0:3, Beyerlein - Glück-Schricker 3:2, Vorwerk- Höger 0:3, Löffler - Heinrich 3:0, Vorwerk - Pohl 0:3, Adam - Höger 3:0, Beyerlein - Heinrich 3:0, Löffler - Glück-Schricker 0:3. sp



2. Bezirksliga Ost, Herren

TTC Rugendorf II -

TV Konradsreuth 4:9

Der Tabellenführer war für die TTC-Reserve eine Nummer zu groß. Bereits in den Eingangsdoppeln handelte sie sich einen 0:3-Rückstand ein. In den engen Einzeln entschieden die Gäste drei von vier Fünf-Satz-Partien für sich. Bernd Kirsch, Marcel Schwarze, Michael Zrenner, Paul Hofmann punkteten für die Gastgeber.

Ergebnisse: Kirsch/Zrenner - Wiggers/Wrobel 1:3, Schwarze/Hofmann - Bauer/Steinmeyer 0:3, Türk/Hübner - Söllner/Müller 0:3, Kirsch - Steinmeyer 3:2, Schwarze -Bauer 1:3, Zrenner - Söllner 3:1, Türk - Wiggers 0:3, Hübner - Wrobel 1:3, Hofmann - Müller 3:1, Kirsch - Bauer 2:3, Schwarze - Steinmeyer 3:1, Zrenner -Wiggers 2:3, Türk - Söllner 2:3. sp



3. Bezirksliga Bth./Figeb., Herren

ATS Kulmbach -

SC Raiffeisen Bayreuth 2:9

Der Tabellenführer zeigte dem Kellerkind aus Kulmbach die Grenzen auf. Zwar punktete das Auftaktdoppel Werner Leitner/Michael Rubenbauber für die Hausherren, doch in den Einzeln sollte nur ein Zähler hinzu kommen. Den holte Peter Wack nach einem 0:2-Satzrückstand. Trotz ihrer knappen Niederlagen zeigten Leitner und Gregor Zech (jeweils gegen Hartmut Haenlein) gute Leistungen.

Ergebnisse: Leitner/Rubenbauer - Schäfer/Komissartchyk 3:1, Zech/Singer - Haenlein/Kolb 0:3, Benker/Wack - Rewitzer/Busch 0:3, Zech - Schäfer 0:3, Leitner - Haenlein 2:3, Rubenbauer - Komissartchyk 1:3, Singer - Busch 0:3, Benker - Kolb 0:3, Wack - Rewitzer 3:2, Zech - Haenlein 2:3, Leitner - Schäfer 1:3. gz



3. Bezirksliga, Ba/Fo/Lif/Bt, Damen

TTC Mainleus II -

SpVgg Hausen IV 8:2

Den beiden Siegen in den Eingangsdoppeln ließ Mainleus vier Einzelsiege zum 6:0-Zwischenstand folgen. Den Schlusspunkt setzte Alisia Grampp, die ebenso wie Michelle Valita ihre beiden Einzel gewann.

Ergebnisse: Weiß/L. Landel - Thetket/Pankratz 3:0, Valita/Grampp - Schlüter/Dippold 3:1, Weiß - Thetket 3:0, L. Landel - Schlüter 3:1, Valita - Dippold 3:0, Grampp - Pankratz 3:0, Weiß - Schlüter 1:3, L. Landel - Thetket 2:3, Valita - Pankratz 3:2, Grampp - Dippold 3:1. schö



2. Bezirksliga Ost, Jungen

TTC Mainleus II -

CVJM Naila 8:1

Nachdem die Gastgeber die Doppel souverän gewonnen hatten, dominierten sie die ersten Einzel. Als Julius Semmelroch auf 5:0 erhöhte, war eine Vorentscheidung gefallen. Neben Julius Semmelroch punkteten auch Jan Nußgräber und Nils Reuschel doppelt.

Ergebnisse: Reuschel/Biedermann - Kaufmann/Gholami 3:1, Nußgräber/Semmelroch - Wurzbacher/Groß 3:0, Nußgräber - Wurzbacher 3:0, Reuschel - Kaufmann 3:1, Semmelroch - Gholami 3:1, Biedermann - Groß 0:3, Nußgräber - Kaufmann 3:0, Reuschel - Wurzbacher 3:0, Semmelroch - Groß 3:2. schö



Bezirkspokal, Jungen

TTC Wohlbach -

TTC Mainleus 0:4

Keine Probleme hatten die Mainleuser im Pokal-Viertelfinale. Der Sieg stand bereits nach 45 Minuten fest. Das Final-Four-Turnier steigt am 25. Februar in Thann.

Ergebnisse: Nauer - Göldner 0:3, Voit - Schulz 1:3, Kraus - Kern 0:3, Nauer/Kraus - Göldner/ Kern 0:3. schö