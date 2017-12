Repair-Café öffnet wieder

Das Repiar-Café öffnet wieder seine Pforten. Treffpunkt ist am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, um 14.30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Westheim. Aus scheinbar wertlosem Abfall schöne Dinge neu gestalten, das geschieht im neuen Repair-Café. Zu der Veranstaltung laden der Förderverein "Schwarzer Adler" Westheim und die Kirchengemeinden Westheim-Eschenau in Kooperation mit der Gemeinde Knetzgau, dem Landkreis Haßberge und dem Umweltbildungszentrum ein.