Rentner die Vorfahrt genommen

Am Samstagmittag krachte es an der Kreuzung Dechant-Reuder-Straße / Untere Kellerstraße. Eine 47-jährige Frau hatte die Vorfahrt eines 75-jährigen Rentners missachtete und war mit dessen Auto zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei auf 9500 Euro beziffert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.