Rentner betätigt sich als Ladendieb

Erst schmuggelt er Waren an der Kasse vorbei, dann will er sich angetrunken hinter das Steuer seines Wagens setzen: Am Samstag um 13.40 Uhr beobachtete eine Ladendetektivin im E-Center in Lichtenfels einen 66-jährigen Rentner, als dieser einige Lebensmittel in einen Soffbeutel steckte. Danach verließ er das Geschäft über die Obst- und Gemüseabteilung, ohne die Waren zu zahlen. Durch den Marktleiter wurde der Ladendieb aufgehalten. Bei einer Durchsuchung konnten die Beamten neben den entwendeten Lebensmitteln noch zwei Packungen Batterien in einer geschlossenen Jackentasche finden. Der Rentner musste seine Waren im Gesamtwert von 27,60 Euro bezahlen, weiteres Diebesgut wurde auch bei einer Durchsuchung seines Pkw nicht gefunden. Allerdings roch der Beschuldigte stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.