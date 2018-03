"Rentenschmiede" im Mehrgenerationenhaus

Das Mehrgenerationenhaus in Haßfurt lädt für den Montag, 26. März, in die "Rentenschmiede" ein. Von 10.30 bis 12 Uhr wird im Café/Bistro "Offener Treff" des Mehrgenerationenhauses mit Initiator Johann Fuchs und anderen Teilnehmern diskutiert. Unter dem Motto "Das (Renten)Glück in Haßfurt" werden schöne Plätze und Veranstaltungen der Stadt gezeigt, wie das Mehrgenerationenhaus mitteilte. Alle Generationen sind willkommen. red