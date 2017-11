Am Mittwoch kurz nach 18 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Sylvaniastraße zu einem Ladendiebstahl, wobei der unbekannte Täter körperlich gegen einen Ladendetektiv vorging. Ein Mann im Alter von circa 25 Jahren verstaute zunächst Diebesgut im Wert von etwa 30 Euro in einem Rucksack. Der junge Mann bezahlte im Anschluss lediglich einen Teil der eingepackten Waren. Mit dem anderen, unbezahlten Teil der Beute verließ er das Geschäft. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv angehalten. Der Dieb versuchte sich loszureißen und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Dem Ladendieb gelang letztendlich die Flucht. Der Detektiv blieb leicht verletzt zurück, hatte jedoch den Rucksack samt Beute sowie einen Teil der Oberbekleidung des Tatverdächtigen festhalten können. Für seine Flucht nutzte der Unbekannte offensichtlich einen gelben Motorroller. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 09131/760-114 um Hinweise. pol