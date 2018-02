Renault auf Parkplatz angefahren

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in Forchheim ereignet. Am Morgen parkte eine 82-jährige Rentnerin ihren Renault auf einem Supermarktparkplatz in der Bayreuther Straße. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie ihr Auto von einem vermutlich weißen BMW angefahren wurde. An der rechten Fahrzeugseite entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls, Telefon 09191/70900.