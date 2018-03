Renata Frank feierte ihren 90. Geburtstag

Ihren 90. Geburtstag feierte am gestrigen Freitag Renata Frank, geborene Reuß. Hierzu beglückwünschten sie ein Sohn und eine Tochter und viele weitere Gratulanten, darunter stellvertretender Landrat Michael Ziegler, Bürgermeisterin Gertrud Bühl sowie Pfarrer Mathias Rusin.

Die Jubilarin erfreut sich einer guten körperlichen Verfassung und erinnert sich noch an ihre Jugendzeit, als sie im Saale der Gastwirtschaft Kaufmann getanzt hatte. Unter den "zahlreichen Verehrern" sei dann die Wahl auf ihren späteren Ehemann Egid gefallen, den sie im Jahr 1952 heiratete.

Sie wohnte gleich unterhalb der Schule. Ihre Eltern sorgten für eine funktionierende Heizung und die Sauberkeit in den Schulsälen. So kam es auch, dass Renata als junges Mädchen nach ihrer Volksschulzeit im Haushalt der Familie des damaligen Lehrers Josef Hartmann eine Beschäftigung fand. Dessen jüngster Sohn Lothar Hartmann gehörte deswegen mit seiner Frau ebenfalls zu den Gratulanten.

Als junge Familie bauten sich Renata und Egid Frank bald im "Finkenmühlweg" ein Einfamilienhaus. Ehemann Egid war im Steinbruch beschäftigt und musste später aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand gehen. Renata übte ihre Hauswirtschaftstätigkeit sieben Jahre aus und arbeitete anschließend in der Firma Weigang in Ebern noch mehr als 25 Jahre bis zum Renteneintritt.

Im Ruhestand bewohnt sie allein ihr Häuschen, hat aber in direkter Nachbarschaft ihre Tochter Anette mit ihrem Mann. Ihr Tag beginnt mit ausgiebigem Kaffeetrinken und dem Lesen des "Fränkischen Tages". Die regelmäßigen Nachrichten interessieren sie in der Zeitung genauso wie im Fernsehen, wo sie auch noch gerne Fußballspiele anschaut. Aber auch leichte Gartenarbeiten führt sie noch aus, und dem Blumengarten vor dem Haus gilt ihre besondere Liebe. Außerdem strickt sie gerne. gg