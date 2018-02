Religion mal gar nicht ernst

Christsein, Religion und Glaube müssen nicht immer "bierernst" sein. Die Besucher, allem die Kinder, dürfen am Faschingssonntag um 10 Uhr zu einem ganz besonderen Gottesdienst der "Pfarreiengemeinschaft Maintal-Heilige Länder" in bunten Masken erscheinen und sich aktiv am Gottesdienst beteiligen. Unter dem Motto "Faschingsfreude schafft Heilung Leute" ist für so manche Überraschung gesorgt.

Ein "etwas anderer Faschingssonntag" wird nun schon zum fünften Male in Ebelsbach veranstaltet. Am Anfang standen die Kirchenbesucher dieser Sache noch kritisch gegenüber und fragten: "Kann man so etwas in der Kirche überhaupt machen?"

"Natürlich wollen wir mit unserem Vorhaben nichts ins Lächerliche ziehen, sondern zum Faschingssonntag niveauvoll mit dem Evangelium und der Predigt ein Angebot unterbreiten. Das Evangelium ist die Grundlage der Feier, und diesmal handelt das Sonntagsevangelium von der Heilung des Aussätzigen", betont Diakon Joachim Stapf. "Die Botschaft wird deswegen auch mit dem entsprechenden Inhalt dargeboten, aber in der kirchlichen Heilanstalt mit einem heilenden Gottesdienst, bei dem ich der Assistent von Doktor Rusin sein werde."

Jung und Alt seien eingeladen, zu dieser außergewöhnlichen Sprechstunde zu kommen. Das Ganze könne natürlich mit oder ohne Faschingskostüm geschehen, "aber cool wäre mit", meinen die Organisatoren.

Eine Faschingspredigt wird es selbstverständlich auch geben, verrät Diakon Stapf: "In Reimen werd ich wieder dichten, um so die Botschaft auszurichten, die Jesu uns gegeben hat, damit wir geh`n auf Gottes Pfad."

Als besonderer Gast im Gottesdienst gibt sich auch der "Kirchenclown" die Ehre, der ebenfalls schon ganz neugierig ist und Impulse geben wird. Mit ihm kann sicher auch gelacht werden. Die Stimmung wird dabei noch angeheizt durch die "Harmonie-Kids" unter der Leitung von Werner Lehrieder sowie durch den Kinderchor mit Johannes Eirich.



Ein Angebot in der Kirche

Das Kindergottesdienst-Team mit Claudia Reinwand, Karin Kunzelmann, Maria Reitz und Joachim Stapf fiebert ebenfalls schon diesem Gottesdienst entgegen, denn ihr Ziel ist es, besondere Gottesdienste zu Weihnachten, als Auferstehungsfeier an Ostern oder eben auch zum Fasching zu organisieren und in bestimmten Abständen den Kindern und Jugendlichen ein Angebot in der Kirche zu machen. "Die Kindergottesdienste werden sehr gut angenommen, und meist kommen 30 bis 40 Kinder, was ja sonst nicht der Fall ist", freut sich Claudia Reinwand über diesen Erfolg.

Dabei werde sonst in der Seitenkapelle eine Kinderkatechese angeboten, während die Eltern oder Großeltern während dieser Zeit die normale Eucharistiefeier im großen Kirchenraum mitfeiern. Das biete sich in Ebelsbach gut an: "Wir nehmen uns dabei auch das Tagesevangelium vor, brechen es herunter auf die Altersgruppe und kommen darüber in den Dialog mit den Kindern. Öfters haben auch schon einmal Eltern oder Großeltern zu uns hereingeschaut, und es haben sogar Kirchenbesucher ohne Kinder gefragt, ob sie einmal ohne Kinder dazukommen dürfen. Auch Erwachsene interessieren sich dafür und machen sich Gedanken über die Fragen der Kinder."



Luftballons mit Botschaften

Wichtig sei, dass der Funke überspringt. Dabei müsse man die Kinder auch die eigene Begeisterung spüren lassen. Diese Begeisterung und der Funke werden sicher beim Faschingsgottesdienst überspringen, zumal schon bei der Begrüßung Seifenblasen und Luftschlangen hervorgeholt werden und die Fürbitten mit besonderen Luftballons nach oben steigen sollen. "Der Frohsinn nehme den Verdruss, dann wird das Leben zum Genuss. Die Wahrheit tilge alle Lügen, dann wird das Leben zum Vergnügen. Wenn wir andern Freude machen, dann können sie und wir gut lachen." Die Luftballons mit diesen Botschaften werden am Aschermittwoch wieder von der Decke des Kirchenraumes heruntergeholt.

Nach dieser kirchlichen Feier sind die Besucher noch zu einem fröhlichen Freudenfest unter der Empore eingeladen, bei dem mit Würsten, Brezen und Getränken auch für das leibliche Wohl gesorgt sein wird.