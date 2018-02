Rekorde beim Schälwettbewerb

Der Apfel stand an der Mittelschule bei mehreren Aktionen im Mittelpunkt. So begannen die Schüler der Klasse 9b mit einer Pausen-Apfelaktion. Dabei wurden an der Grund- und Mittelschule in einer Pause Stücke von schmackhaften Äpfeln verteilt, um für gesundes Obst bei den Schülern in der Pause zu werben.

Als nächstes fand der "Apfeltag" statt. Die Schüler aus der 9a und 9c aus dem Bereich Soziales und die Klasse 9b boten, neben Essen und Getränken, auch vielerlei Unterhaltung an. Die dritten und vierten Klassen der Grundschule besuchten in der ersten Pause die Veranstaltung der Mittelschule.

Wichtig in der Pause sind Essen und Trinken. Die Hauswirtschaftslehrerinnen Christine Kröner, Jutta Rupprecht und Julia Kießling hatten mit Acht- und Neuntklässlern der Gruppe Soziales blecheweise frische Apfelmuffins vorbereitet. Lange Schlangen von ungeduldigen und hungrigen Schülern bildeten sich an den Verkaufsstellen. Besonders die frischen Muffins und die Hot Dogs waren begehrt und schnell ausverkauft.



Frischer Apfelsaft mundete

Schüler der sechsten Klasse der Umweltgruppe hatten mit dem Apfelsammeln auf einer Streuobstwiese dafür gesorgt, dass nun Lehrer Harald Amon mit Schülern frisch gepressten Apfelsaft herstellen konnte. Dieser wurde von den wartenden Schülern genussvoll getrunken. Frei nach Wilhelm Tell konnten die Schüler mit Korkengewehren auf Apfelscheiben zielen. Dies machte den Schützen Spaß.

Auf besonderes Interesse stieß der Schälwettbewerb. Jahrgangsweise kämpften die Schüler, angefeuert von ihren Klassenkameraden, um die besten Ergebnisse. Bei Äpfeln mit einer festen Schale wurden wieder tolle Ergebnisse erzielt.

In der ersten Pause wetteiferten die Schüler der Grundschulklassen um den Titel des Schulschälmeisters. Sieger der dritten Klassen wurde Rebecca Baginski und Sieger der vierten Klassen Sarah Ankenbrand. Mit einer Apfelschalen-Länge von 59 Zentimetern an einem Stück wurde Ankenbrand auch Schälmeisterin der Grundschule.

Mit den fünften Klassen wurde der Schälwettbewerb in der zweiten Pause fortgesetzt. Auch wenn sich die neuen Lehrkräfte Ute Kraft und Katrin Ebert redlich bemühten, hatten sie beim Kampf um den Gesamtsieg wenig mitzureden.

Erstmals wurden zwei Schüler mit der gleichen Apfelschalen-Rekordlänge von 130 Zentimetern an einem Stück Schulschälmeister: Sadaf Lali und Dennis Adam aus dem achten Jahrgang.

Daneben wurden Adelina Michel (fünfter Jahrgang), Nadanael Dinkel (sechster Jahrgang), Wilawan Duansai (siebter), Lisa Schmidt-Hammer sowie Haira Möller (neunte und zehnte Klassen) Jahrgangsschälmeister. Die jeweiligen Schälmeister erhielten einen kleinen Preis.

Einige Tage später konnten die Eberner Schüler in der Aula bei der Obstausstellung des Bundes Naturschutz vielfältige Obstsorten erkennen. red