Reisen in christlicher Atmosphäre

"Für mehr Miteinander in den evangelisch-lutherischen Dekanaten Forchheim und Gräfenberg" bietet Pfarrer Martin Kühn aus Thuisbrunn weiter Tagesausflüge und Reisen an. Am Samstag, 18. November, geht es beispielsweise mit dem Bus nach Bad Windsheim zum Baden im Thermalbad mit Salzsee. Ins "Adventliche Erzgebirge" geht es am Samstag, 2. Dezember: Im Schnitzerdorf Seiffen lohnt ein Besuch des Weihnachtsmarkts und der Adventsmusik in der Bergkirche.

Auch die Teilnahme an Reisen wird angeboten: Von 8. bis 10. Dezember geht es ins "Adventliche Erzgebirge" mit Dresden und Meißen; von 15. bis 22. Februar 2018 steht "Zypern - Sonneninsel" auf dem programm; von 2. bis 7. April geht es zum "Frühling in Italien: Venedig und die Marken"; am 21. bis 29. Mai sind die Ziele Rom und Assisi; von 30. August bis 7. September führt der Weg nach "Norwegen: Hardanger- & Sognefjord" und von 27. Oktober bis 3. November heißt es "Israel: Land der Gegensätze und Faszinatation". Informationen sind telefonisch unter 09191/ 7941433 oder bei Martin Kühn per E-Mail an Pfarrer.Martin.Kuehn@web.de erhältlich. red